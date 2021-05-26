НАБУ дискредитирует правоохранительную систему бесконечными спекуляциями относительно 'Роттердам+', – Наливайченко

Реакция НАБУ на законное решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры в четвертый закрыть дело "Роттердам+" дискредитирует антикоррупционные органы и правоохранительную систему в целом.

Об этом заявил народный депутат, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Зачем было четыре раза открывать одно и то же уголовное производство, четыре раза закрывать уголовное производство. Все это дискредитирует в принципе и именно НАБУ, и нашу правоохранительную систему. Вы знаете, этот конвейер беззакония в этом деле "Роттердам+ "должен быть остановлен" , - отметил нардеп в эфире телеканала "Украина24".

Нардеп отметил, что выводы четырех независимых экспертных институтов - Харьковского, Днепровского, Киевского – все подтвердили отсутствие убытков по делу "Роттердам +".

"Украинские следователи, и в НАБУ, и в других правоохранительных органах должны научиться выполнять требования УПК, четко устанавливают порядок расследования и, самое главное, есть доказательства по делу или нет. В деле "Роттердам+", я говорю как член парламента, нет доказательств , что четыре раза подтверждали сами прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры ", - подчеркнул Наливайченко.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в ней состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и вышсшим Антикоррупционным судом Украины.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.