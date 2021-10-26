На фоне остановки госТЭС основная нагрузка в энергосистеме пришлась на станции ДТЭК – "Укрэнерго"

По состоянию на 12:00 26 октября в сети одновременно работает 28 энергоблоков ТЭС ДТЭК, общею мощностью около 4325 МВт.

Об этом свидетельствуют данные "Укрэнерго". Больше всех нагрузку несут Кураховская (5 блоков) и Запорожская (4 блока) и Бурштынская ТЭС (8 блоков) компании "ДТЭК Энерго".

Государственные ТЭС "Центрэнерго" работают минимальным составом оборудования - 3 из 23 блоков. 13 государственных энергоблоков отключены из-за отсутствия топлива. Славянская ТЭС "Донбассэнерго" с 22 октября простаивает из-за нехватки угля.

Видео дня

Ранее в ДТЭК Энерго сообщили, что из-за холодной погоды и простоя государственных ТЭС увеличили производство электроэнергии во второй половине сентября.

Несмотря на повышенную нагрузку на станции компании, запас угля на ТЭС ДТЭК в сентябре удерживался на уровне свыше 0,5 млн тонн.