Можно ли с помощью кирпича обогреть однокомнатную квартиру: является ли действенным способ

В сети интернет украинцам советуют "лайфхак", с помощью которого в условиях отсутствия централизованного отопления вроде бы можно обогревать квартиру, положив кирпич на конфорку газовой плиты. При этом этот способ не принесет абсолютно никакого результата, таким образом невозможно обогреть даже однокомнатную квартиру.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он назвал этот способ "абсолютной ерундой".

"Это полная дура. Как кирпичом можно отапливать жилье? Это, во-первых, нужно где-то раскалить этот кирпич. А во-вторых, выработка тепла кирпичом не будет таким, что сможет отапливать даже однокомнатную квартиру. Это абсолютная ерунда", – сказал эксперт .

Как рассказал ранее председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин, таким образом тратится много газа, а отеплить дом не получится – газ нужно использовать только в хорошо проветриваемом помещении. Это не даст теплу сохраниться, несмотря на все уловки.

Однако этот способ не только бесполезен, но и опасен. Опасность же, как говорят газовики, заключается в угарном газе, который может отравить человека. Это произойдет, если отказаться от проветривания. Угарный газ образуется при всех видах горения без достаточного количества кислорода.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, у каждого дома отдельный срок, сколько он может продержаться без электроснабжения и отопления. Например, хрущевки при -5 °C в среднем держатся не более 24 часов.

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