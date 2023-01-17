Сколько может выдержать квартира без отопления: эксперт рассказал, как сохранить тепло

У каждого дома есть свой срок, сколько он может продержаться без электроснабжения и отопления. Например, "хрущевки" при температуре -5 °C в среднем держатся не более 24 часов.

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При этом более современные и утепленные дома продержатся дольше. Об этом OBOZREVATEL рассказал председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Человек должен знать, сколько продержится дом, которого он года (постройки. – Ред.). Для этого нужна нормальная и нормативная политика органов местного самоуправления, потому что это их зона ответственности. Как раз чтобы сработали все службы вовремя, имею в виду и теплокоммунэнерго , и домовые службы", – подчеркнул Попенко.

При этом важно знать способы сохранения тепла в квартире. На случай отключения отопления необходимо максимально устранить все потери.

В первую очередь важно утеплить окна и двери. Следует применять все доступные способы – от простой заклейки к мастерам, которые отрегулируют металлопластиковые рамы. В общем, нужно проверить, есть ли щели в следующих местах:

в оконных рамах (необходимо проложить утеплитель и заклеить);

в местах крепления подоконников (можно заполнить их монтажной пеной или герметиком);

между холстом двери и дверными коробками (проклеить уплотнителем).

Ковры на полу и даже на стенах не только создадут уют в доме, но помогут сохранить тепло. Можно застелить коврами пол только в тех комнатах, где чаще всего проводит время вся семья.

В солнечный день шторы стоит открывать, чтобы лучи хоть чуть-чуть согревали квартиру. Они станут достаточно эффективным и при этом совершенно бесплатным источником тепла, поднимут температуру в помещении на несколько градусов. На ночь комнату нужно будет максимально изолировать от потерь тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, распространенный в интернете лайфхак на случай отключения отопления с греющимся на газовой плите кирпичом оказался не только неэффективным, но и достаточно дорогим. Тепло, которое можно получить от обычной грелки, оказалось в 1,5 раза дешевле.

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