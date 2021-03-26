Минэнерго получил более 4 млрд грн убытков на своих предприятиях

В Украине предприятия, которые относятся к сфере управления Министерства энергетики, отчитались о совокупных чистых убытках на сумму 4,2 млрд грн.

Речь идет о финансовых результатах 46 государственных компаний по итогам 2020 года. Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении плана предприятий, сообщает "Марлин".

Всего 14 предприятий завершили год с прибылью в размере 4,2 миллиарда, а 31 – с убытками в 8,4 млрд грн. Еще одно предприятие считается безубыточным.

Самыми убыточными в 2020 году стали:

НАЭК "Энергоатом" – 4,8 млрд грн или 57,5% общего объема убытков;

Угледобывающие предприятия – 2,9 млрд грн или 34% общего объема убытков;

Восточный горно-обогатительный комбинат –550,2 млн грн или 6,5% общего объема убытков.

При этом по результатам 2019 года государственные компании получили 3,6 млрд грн прибыли

Как сообщал OBOZREVATEL, с марта 2020 года обязанности президента "Энергоатома" выполняет бывший генеральный директор Запорожской атомной электростанции Петр Котин. До этого обязанности президента компании выполнял бывший председатель Ривненской АЭС Павел Павлишин.

В октябре 2020 года Кабмин начал служебную проверку руководителя "Энергоатома" Котина из-за коррупционного нарушения. О результатах такой проверки правительство не сообщало.

10 февраля НАБУ начало обыски на "Энергоатоме" из-за продажи электроэнергии по нерыночным ценам в декабре 2020 года.