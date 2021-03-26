Міненерго отримав понад 4 млрд грн збитків на своїх підприємствах

В Україні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства енергетики, відзвітували про сукупні чисті збитки на суму 4,2 млрд грн.

Йдеться про фінансові результати 46 державних компаній за підсумками 2020 року. Про це свідчить зведений звіт про виконання плану підприємств, повідомляє "Марлін".

Загалом 14 підприємств завершили рік із прибутком на суму 4,2 мільярди, а 31 – зі збитками у 8,4 млрд грн. Ще одне підприємство вважається беззбитковим.

Найзбитковішими у 2020 році стали:

НАЕК "Енергоатом" – 4,8 млрд грн або 57,5% загального обсягу збитку;

Вугледобувні підприємства – 2,9 млрд грн або 34% загального обсягу збитку;

Східний гірничо-збагачувальний комбінат – 550,2 млн грн або 6,5% загального обсягу збитку.

При цьому за результатами 2019 року державні підприємства Міненерго отримали 3,6 млрд грн прибутку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з березня 2020 року обов’язки президента "Енергоатома" виконує колишній генеральний директор Запорізької атомної електростанції Петро Котін. До цього обов’язки президента компанії виконував колишній голова Рівненської АЕС Павло Павлишин.

У жовтні 2020 року Кабмін почав службову перевірку керівника "Енергоатома" Котіна через корупційне порушення. Про результати такої перевірки уряд не повідомляв.

10 лютого НАБУ почало обшуки на "Енергоатомі" через продаж електроенергії за неринковими цінами в грудні 2020 року.