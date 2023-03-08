Мать Пригожина добилась снятия санкций ЕС в суде: что известно

Европейский суд общей юрисдикции отменил ограничительные меры, примененные к Виолетте Пригожиной, матери главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Суд постановил, что для ее включения в санкционные списки было "недостаточно оснований". Впрочем, запрет на поездки Пригожиной в ЕС и заморозка ее счетов остались в силе.

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Соответствующее решение принял Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Судьи решили, что у Совета ЕС не было доказательств, что Пригожина на момент введения санкций владела активами, связанными с ее сыном-бизнесменом.

Суд определил, что связь между Пригожиной и ее сыном "основана только на их родстве". Это посчитали недостаточной причиной, чтобы оправдать включение Виолетты Пригожиной в санкционные списки.

"Следует отметить, что решение суда общей юрисдикции касается только решения от 23 февраля 2022 года. Следовательно, меры по замораживанию активов и запрету на поездки Пригожиной все еще применяются, поскольку решение, принятое 14 сентября 2022 года, до сих пор в силе", – цитирует разъяснение ЕС журналист Рикард Йозвяк.

Иск об отмене санкций подавала сама Пригожина. "Суд постановил удовлетворить иск госпожи Пригожиной к Совету ЕС и аннулировать решение Совета ЕС от 23 февраля 2022 года", – говорится в решении суда. Решения суда общей юрисдикции в кассационном порядке могут быть обжалованы в Европейском суде.

Пригожин попал под санкции ЕС за действия, ставящие под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Его мать была внесена в списки как владелица части предприятий сына.

Среди прочего речь шла о компании Concord Management and Consulting из группы компаний Concord, основанной и управляемой до 2019 года непосредственно Евгением Пригожиным. Но в решении суда в Люксембурге сказано, что Пригожина с 2017 года не является владелицей Concord Management and Consulting, хотя и имеет в этой фирме свои акции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пригожин активно переписывает свое имущество на родственников. К примеру, недавно его 17-летняя дочь Вероника стала единственной владелицей известного петербургского отеля Red Stars Hotel. Доля к Пригожиной перешла от АО "Континенталь".

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