Mastercard и Visa проиграли криптовалюте в 2022 году

Компания Tether, которая является эмитентом криптовалюты USDT, в 2022 году опередила традиционные платежные системы по объему обработанных транзакций. Несмотря на общий упадок криптоотрасли, это может говорить о сохраняющемся высоком интересе к цифровым активам.

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Tether сообщила в своем Twitter об обработанных транзакциях на $18,2 трлн в ушедшем году. За тот же период через Visa и Mastercard было проведено операций на $14,1 трлн и $7,7 соответственно.

В то же время, в октябре 2022 года крупнейшая европейская криптобиржа с украинскими корнями WhiteBIT расширила функционал работы с платежными системами Visa и Mastercard, позволив выводить средства с биржи на банковскую карту и пополнять биржевой баланс напрямую с карты.

После начала полномасштабного российского вторжения Нацбанк Украины ввел ограничения на покупку криптовалюту с гривневых банковских карт, чтобы минимизировать отток капитала из страны. Поэтому купить ее возможно только за валюту.

Пополнять биржевой баланс с карты или вывести средства можно в мобильном приложении или на сайте криптобиржи. Для этого необходимо авторизоваться в аккаунте и зайти во вкладку "Баланс".

Важно отметить, что биржи берут комиссию за вывод активов. Например, WhiteBIT взимает $2 + 2% (но не менее $0,2 и не более $200) за транзакцию, что является самой низкой платой в Европе.

Стоит отметить, что Tether является крупнейшим на крипторынке эмитентом стейблкоинов – криптовалют с более стабильным курсом. Эмитируемая им монета USDT имеет привязку к доллару США. И хотя в 2022 году ее рыночная капитализация снизилась с $83,13 млрд до $66,4 млрд, эта криптовалюта остается третьей крупнейшей в мире.

Но стоит отметить, что основные соперники USDT – монеты BUSD и USDC – уверенно его догоняют. В частности, рыночная оценка последней за отчетный год выросла до $56 млрд.

Криптоаналитическая компания Glassnode подсчитала, что к концу 2022 года USDC обошла USDT по объемам переводов почти в пять раз. Это может говорить о настроениях инвесторов, которые считают эту монету более безопасной.

К этому могла привести и разница в прозрачности отчетностей эмитентов двух стейблкоинов. Например, компания Circle, которая управляет USDC отчиталась о том, что активы этой криптовалюті обеспечены наличными или краткосрочными казначейскими обязательствами США. За аудит отвечает международная компания Grant Thornton. Тогда как руководство Tether не так откровенно в отношении своих резервов и аудита.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал, что запас капитала Tether всего на $191 млн превышает обязательства эмитента криптовалюты перед инвесторами. Поэтому даже незначительное падение стоимости его резервных активов может стать катастрофой для криптомира.

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