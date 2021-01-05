Курс гривни к доллару просел на 20% в 2020 году

Официальный курс гривни по отношению к доллару по итогам 2020 года просел на 19,33% – с 23,69 до 28,27 грн/$.

Таким образом, за год украинская валюта подешевела на 4 гривни 58 копеек. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

В то же время официальный курс гривни к евро просел на 31,49% – с 26,42 до 34,74 грн/€.

Таким образом, за год украинская валюта подешевела на 8 гривен 32 копейки.

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

2021 год – 28,12 грн/доллар

2022 год – 27,96 грн/доллар

2023 год – 28,10 грн/доллар

2024 год – 28,10 грн/доллар

2025 год – 28,10 грн/доллар

Как сообщал OBOZREVATEL, мнения аналитиков о том, как и почему изменится стоимость валюты, расходятся. В среднем же эксперты прогнозируют курс от 28,2 до 28,5 грн/$.