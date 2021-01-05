Курс гривні до долара просів на 20% у 2020 році
Офіційний курс гривні щодо долара за підсумками 2020 року просів на 19,33% – з 23,69 до 28,27 грн/$.
У такий спосіб за рік українська валюта подешевшала на 4 гривні 58 копійок. Про це свідчать дані Національного банку України.
Водночас офіційний курс гривні до євро просів на 31,49% – з 26,42 до 34,74 грн/€.
У такий спосіб за рік українська валюта подешевшала на 8 гривень 32 копійки.
Прогноз МВФ щодо курсу долара в Україні:
2021 рік – 28,12 грн/долар
2022 рік – 27,96 грн/долар
2023 рік – 28,10 грн/долар
2024 рік – 28,10 грн/долар
2025 рік – 28,10 грн/долар
Як повідомляв OBOZREVATEL, думки аналітиків про те, як і чому зміниться вартість валюти, розходяться. В середньому ж експерти прогнозують курс від 28,2 до 28,5 грн/$.