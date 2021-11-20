Кризис в энергетике создан искусственно: экс-министр назвал самую большую проблему

Кризисная ситуация в украинской энергетике создана искусственно. Она стала следствием внедрения в 2019 году правительством энергорынка.

Об этом заявил народный депутат партии "Батьківщина",экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 19 ноября. По его словам, сейчас во власти ищут виновного (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кучеренко отметил, что сейчас в Украине действительно есть угрозы поставки тепловой энергии, у угольной и атомной энергетике, а также проблемы с газоснабжением. При этом, по его убеждению, власти объявят виновным в газовых проблемах президента РФ Владимира Путина, а внутренним врагом назовут олигархов.

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"В том, что провалена добыча газа, точно не Путин виноват. И в том, что разворовываются в "Нафтогазе" огромные деньги, тоже не Путин виноват. Он играет свою игру против Украины, это совершенно очевидно, но нам нужно не совершать своих ошибок . А сегодня все хотят списать на внешнего и на внутреннего врага. А внутренними врагами будут объявлены так называемые олигархи ", – сказал политик.

По его словам, кризис начался 22 сентября 2019 года с законопроекта о закупке электроэнергии из Беларуси. По мнению Кучеренко, такие инициативы завели экономику в тупик. "Нас посадили на иглу", – отметил нардеп.

"Энергетический кризис создан искусственно именно благодаря ручному управлению с первого дня работы энергорынка. Он был сделан предыдущим правительством, но передан в нулевой точке 1 июля 2019 года. Это был чистый эксперимент. Накоплено 75 млрд гривен долговых обязательств на этом энергорынке. Все задолжали, госкомпании в убытках. Власть так пугает эта ситуация, потому что не на кого списывать свои невежества", – подытожил Кучеренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина стоит на пороге масштабного энергокризиса. Его причиной являются действия России, направленные на дестабилизацию Украины.