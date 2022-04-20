Конфисковать имущество Медведчука пока не разрешает закон, – руководитель НАПК

Конфисковать имущество и активы задержанного нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука в пользу Украины пока не разрешает действующее законодательство. Однако все может измениться уже на текущей неделе, если будет принят законопроект № 7194.

"Активы Виктора Медведчука можно будет конфисковать в случае принятия Верховной Радой на этой неделе законопроекта 7194. Закон не дает такой возможности. Поэтому эти активы на миллиарды гривен не конфискованы", – цитирует главу Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова "Радио Свобода".

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по повышению эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц предусматривает в том числе "усовершенствование правового механизма изъятия заблокированных подсанкционных активов". Еще 31 марта Комитет по вопросам экономического развития Верховной Рады предоставил свое заключение по законопроекту, в котором рекомендовал включить его в повестку дня сессии ВР.

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Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании бывшего сопредседателя партии ОПЗЖ, народного депутата Виктора Медведчука. Позже он предложил обменять кума российского президента на украинцев, попавших в плен.

Ранее сообщалось, что глава РФ Владимир Путин никак не ответил на просьбу своего кума Виктора Медведчука об обмене пленными. Ранее задержанный в Украине нардеп попросил Кремль обменять его на украинских военных из Мариуполя.

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил об отсутствии реакции. Его слова процитировало пропагандистское агентство ТАСС.

Так, спикер Путина подчеркнул, что в Москве видели опубликованное Службой безопасности Украины обращение Медведчука, в котором тот просить обменять его на солдат в Мариуполе.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Департамент стратегических расследований Национальной полиции провел санкционированные обыски в Киеве и области в доме у жены задержанного нардепа Виктора Медведчука. Правоохранители выявили ряд ценных вещей, сумму которых еще предстоит выяснить.