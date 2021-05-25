'Кернел' должен вернуть СП 'Агродім' собственникам, – Людмила Давыденко

Людмила Давыденко, жена погибшего год назад народного депутата Валерия Давыденко, считает, что агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского несправедливо установил контроль над компанией "Агродім".

Валерий Давиденко, народный депутат Украины, бизнес-интересы которого были связаны с агрокомпанией "Агродім", погиб 23 мая 2020 года при до сих пор невыясненных обстоятельствах.

Соратники и близкие Валерия Давиденко неоднократно подчеркивали, что не верят в версию его самоубийства. Сразу после смерти Давыденко следователями столичной полиции было открыто уголовное дел по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Криминального кодекса Украины.

Гибели Давиденко предшествовала цепочка странных событий, направленных на захват агрохолдингом "Кернел" контроля над агрокомпанией "Агродім".

Как поясняет Людмила Давиденко: "Практически сразу после смерти моего мужа выяснилось, что его мать Валентина Николаевна уже не является стопроцентным акционером компании "Агродім" – в результате сделки из ее 100% к компании "Кернел" и связанным с ней лицам отошло 76%. Буквально через 10 дней после гибели Валерия Николаевича в "Агродім" заменили руководство на людей "Кернела", забрали операционный контроль и управление, и с июня 2020 года на полную используют ресурсы компании. Фактически, "Кернел" совершил аннексию земли и инфраструктуры компании, рыночная стоимость которой на данный момент оценивается приблизительно в 30 млн долларов!".

Это стало возможным благодаря крайне запутанным и непрозрачным условиям договора займа, который был подготовлен юридической компанией, непублично работающей на "Кернел".

"Моему мужу этот займ был предложен Андреем Веревским, владельцем "Кернел", как якобы лучшая альтернатива кредитной линии, которая была у компании "Агродім" в Райффайзен банке", – говорит Людмила Давыденко.

Привлеченные семьей погибшего эксперты по финансовым вопросам и хозяйственному праву отмечают, что компания полностью и своевременно обслуживала кредит и не нуждалась в срочном перекредитовании. Очевидно, что сделка была нужна, прежде всего, агрохолдингу "Кернел", который уже несколько лет ведет активную скупку и поглощение малых и средних агрокомпаний, в т.ч. через якобы кредитование на выгодных финансовых условиях, но невыгодных юридически. "Кернел", таким образом, проводит тихое рейдерство в масштабах всей страны, наращивая свой земельный банк и инфраструктуру.

"В данной ситуации у "Кернела" есть только один сценарий решения проблемы, подчеркивает Людмила Давиденко – вернуть захваченную компанию "Агродім" под 100% контроль ее реальных владельцев и компенсировать убытки, понесенные ими после захвата компании "Кернелом" в 2020 году.

Мы однозначно будем отстаивать наши права на компанию через суд, если топ-менеджмент и владелец "Кернел" Андрей Веревский продолжат уклоняться от обсуждения справедливого решения в наших интересах.

К слову, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вместе с французским инвестбанком Natixis в 2021 году предоставят агрохолдингу "Кернел" первый кредит в 57 млн долларов. Существенные финансовые вливания в компанию Веревского вызывают опасения у многих украинских фермеров, сталкивающихся с настойчивыми предложениями топ-менеджмента "Кернела" о "кредитовании", приводящем, в конечном итоге, к выдавливанию собственников малых и средних агрокомпаний из их же бизнеса.

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