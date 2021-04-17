Компания Веревского и "дочка" американского агрохолдинга: кто получил самый большой возврат НДС в марте

В Украине в марте плательщикам НДС возместили 12,1 млрд грн. Среди самых крупных получателей – компания миллиардера Андрея Веревского "Кернел-трейд", который с помощью приближенной группы "Довіра" добился для себя сниженных ставок НДС.

Несмотря на это, по объемам возвращения его компания все еще остается на лидирующей позиции. Это следует анализа Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики, который они опубликовали в своем Тelegram-канале.

По данным Реестра, объем возмещения за март меньше, чем за февраль, на 0,64 млрд грн. "Частично это обусловлено меньшим количеством операций (3391 против 3473). Частично – увеличением среднего времени между подачей заявления и выплатой возмещения (35 дней в марте и 27 в феврале). Средняя сумма по одной операции является схожей с показателями февраля и составляет 3,5 млн грн", – говорится в сообщении.

ТОП-5 компаний по бюджетному возмещению НДС за март:

"САНТРЕЙД" – 1,15 млрд грн,

ООО "Кернел-Трейд" – 1,05 млрд грн,

ЧАО "ММК им. Илльича" – 1,05 млрд грн,

ЧАО "МК" Азовсталь " – 0,47 млрд грн,

ОАО "Запорожсталь" – 0,43 млрд грн.

"Сантрейд" – дочернее предприятие американской агропромышленной компании Bunge, осуществляет закупку сырья для этой компании, и является крупным экспортером зерновых и масличных культур.

Аграрный сектор не входит в пятерку крупнейших получателей НДС. "Это может объясняться тем, что деятельность этой компании (по основным КВЭДам) относится не к агросектору, а к транспорту и складскому хозяйству ("Сантрейд"). "Кернел-Трейд" по своему КВЭДу относится к оптовой торговле зерном (которая, в свою очередь, входит в секцию КВЭДов "оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов")", – отмечают аналитики.

Три другие компании принадлежат, по КВЭДам, к добывающей промышленности и разработке карьеров. По словам аналитиков, все эти компании являются также одними из крупнейших получателей бюджетного возмещения НДС за 2019-2020 годы.

Как ранее писал глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский, монобольшинство прогнулось под группку из 20 депутатов под названием "Довіра". Управляет ею аграрный олигарх Андрей Веревский. Уже после принятия бюджета, после полного провала финансирования медицины он продавил преступный и лоббистский закон – снизил для себя и нескольких крупных аграриев НДС с 20 до 14%. В результате все мы в разгар пандемии потеряем 16 млрд грн.