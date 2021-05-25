Олигарх Веревский пролоббировал для себя снижение НДС, а теперь планирует купить банк в России

Олигарх Андрей Веревский собирается купить в Москве украинскую "дочку" российского банка "Сбер". Ранее он с помощью приближенной депутатской группы "Довіра" получил для себя сниженную ставку НДС (14% вместо 20%). В Украине олигарх меньше платит налогов благодаря лоббистскому снижению ставки, а России он заплатит огромную сумму за банк.

О том, что Веревский собрался покупать дочку "Сбера" (бывший Сбербанк России), сообщает со ссылкой на собственные источники издание УНН. По словам собеседника агентства, причиной срочной продажи банка является необходимость реструктуризации долгов Укрзалізныці, но российская сторона отказалась рефинансировать украинский филиал Сбербанка.

В январе 2020 года первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что НБУ согласует продажу украинского дочернего банка Сбербанка, если потенциальный покупатель сможет получить разрешение Европейского центрального банка (ЕЦБ) на сделку.

Сбербанк начал искать покупателя на украинский актив после обострения отношений между РФ и Украиной и введения украинскими властями санкций против российских госбанков. Ранее Национальный банк Украины не согласовал нескольких потенциальных покупателей актива.

Как ранее писал OBOZREVATEL, олигарх Андрей Веревский через карманную группу "Довіра" в Верховной Раде добился снижения НДС для отдельных аграриев, которые занимаются сырьем. Ставку уменьшили с 20 до 14%. Благодаря этому его компания "Кернел" ежемесячно экономит сотни миллионов на уплате НДС, но из бюджета продолжает получать самые большие возмещения.

И всего за месяц производители готовой продукции потеряли миллионы гривен, цены пришлось повышать. Так, НДС нужно платить только за "добавленную стоимость". То есть разницу между ценой покупки и ценой продажи. Бизнес Веревского, как утверждают предприниматели, цены не снизил. В результате разницу в НДС (6%) должны платить те компании, которые покупают его аграрное сырье – производители готовых продуктов. То есть, реально, они платят 26% НДС.

Глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский, монобольшинство прогнулось под группку из 20 депутатов под названием "Довіра". Управляет ею аграрный олигарх Андрей Веревский. Уже после принятия бюджета, после полного провала финансирования медицины, он продавил преступный и лоббистский закон – снизил для себя и нескольких крупных аграриев НДС с 20 до 14%. В результате все мы в разгар пандемии потеряем 16 млрд грн.