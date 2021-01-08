"Карантинные" 8 тысяч гривен от государства получили полмиллиона украинцев
В Украине около полумиллиона человек получили от государства одноразовую материальную помощь в размере 8 тысяч гривен. Соответствующие выплаты являются частичной компенсацией потерь, вызванных карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса.
Всего перечислено 3,64 млрд гривен. Завершение выплат для всех состоится в ближайшие дни. Об этом сообщает Офис президента.
Глава государства Владимир Зеленский остался доволен тем, как быстро правительству удалось осуществить выплату частичной компенсации.
"Прежде всего мы сохранили немало рабочих мест благодаря нашим экономическим инициативам. Мы работаем для людей. Украинцы видят, что государство заботится в трудную минуту, так легче пережить любые ограничения", – отметил президент.
"Во-вторых, важно, что наработаны цифровые инструменты, когда не надо стоять в очередях, нет скоплений, когда уничтожена бюрократическая волокита, а люди в несколько кликов могут получить выплаты. Это также уменьшает коррупционные риски, ведь нет общения чиновника и человека. Это яркий пример того, какой будет цифровая Украины", – резюмировал Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату 8 тысяч гривен. Это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.
Также Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше 3,06 тысяч гривен. Новшество затронет почти 4 млн украинцев. При этом год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн.
10 декабря в Украине вступили в силу законы о введении налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и единовременной выплате в размере 8000 гривен. Закон вводит единовременную компенсацию бизнесу для возмещения уплаты единого взноса.
Размер компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев. Компенсацию получат те компании, которые реально пострадают от введения карантина. При этом компенсация не будет предоставляться, если по ЕСВ есть задолженность.