"Карантинні" 8 тисяч гривень від держави отримали пів мільйона українців
В Україні близько пів мільйона осіб отримали від держави одноразову матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень. Відповідні виплати є частковою компенсацією втрат, спричинених карантинними обмеженнями через поширення коронавірусу.
Загалом переказано 3,64 млрд гривень. Завершення виплат для всіх відбудеться найближчими днями. Про це повідомляє Офіс президента.
Голова держави Володимир Зеленський залишився задоволений тим, як швидко уряду вдалося здійснити виплату часткової компенсації.
"Насамперед ми зберегли чимало робочих місць завдяки нашим економічним ініціативам. Ми працюємо для людей. Українці бачать, що держава турбується у скрутну хвилину, так легше пережити будь-які обмеження", – зазначив президент.
"По-друге, важливо, що напрацьовано цифрові інструменти, коли не треба стояти в чергах, немає скупчень, коли знищено бюрократичну тяганину, а люди в кілька кліків можуть отримати виплати. Це також зменшує корупційні ризики, адже немає спілкування чиновника та людини. Це яскравий приклад того, якою буде цифрова Україна", – резюмував Зеленський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський 24 листопада анонсував введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину й одноразову виплату 8 тисяч гривень. Це може призвести до втрат бюджету в розмірі до 26,8 млрд грн (за умови тримісячних канікул і повного закриття ФОП), прискореного зростання цін і подорожчання долара.
Також Зеленський заявив, що українцям анулюють податковий борг, якщо його сума менша ніж 3,06 тисяч гривень. Нововведення зачепить майже 4 млн українців. Водночас цей рік країна може закінчити з бюджетним дефіцитом у 150 млрд грн.
10 грудня в Україні набули чинності закони про введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину і одноразову виплату в розмірі 8000 гривень. Закон запроваджує одноразову компенсацію бізнесу для відшкодування сплати єдиного внеску.
Розмір компенсації становитиме середньомісячну суму ЄСВ з розрахунків останніх 10 місяців. Компенсацію отримають ті компанії, які реально постраждають від запровадження карантинних обмежень. Проте компенсація не надаватиметься, якщо з ЄСВ є заборгованість.