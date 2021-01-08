'Карантинні' 8 тисяч гривень від держави отримали пів мільйона українців

В Україні близько пів мільйона осіб отримали від держави одноразову матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень. Відповідні виплати є частковою компенсацією втрат, спричинених карантинними обмеженнями через поширення коронавірусу.

Загалом переказано 3,64 млрд гривень. Завершення виплат для всіх відбудеться найближчими днями. Про це повідомляє Офіс президента.

Голова держави Володимир Зеленський залишився задоволений тим, як швидко уряду вдалося здійснити виплату часткової компенсації.

"Насамперед ми зберегли чимало робочих місць завдяки нашим економічним ініціативам. Ми працюємо для людей. Українці бачать, що держава турбується у скрутну хвилину, так легше пережити будь-які обмеження", – зазначив президент.

"По-друге, важливо, що напрацьовано цифрові інструменти, коли не треба стояти в чергах, немає скупчень, коли знищено бюрократичну тяганину, а люди в кілька кліків можуть отримати виплати. Це також зменшує корупційні ризики, адже немає спілкування чиновника та людини. Це яскравий приклад того, якою буде цифрова Україна", – резюмував Зеленський.

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