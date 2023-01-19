Какую часть квартиры следует утеплять в первую очередь: эксперт озвучил самые действенные способы

Людям, желающим утеплить свою квартиру, рекомендовано в первую очередь заниматься утеплением или заменой окон. Большую пользу принесет также утепление труб, стен и замена дверей.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. "Все, что можно сделать – утепление труб, утепление стен, это замена окон, дверей, и все в комплексе даст результат. То есть никаких таких лайфхаков, чтобы сегодня можно было, например, взять там что-нибудь и новое придумать. Весь вопрос в средствах и где их взять", – сказал он.

При этом следует выбирать среди наименее финансово-затратных вариантов с максимальной пользой. Именно в этом случае наилучший способ – замена окон.

"Нужно брать от вложений, то есть, как мы с вами говорим – о минимальных финансах и максимальном выходе. В первую очередь, если говорим о квартире, то это, конечно, замена окон. Но сейчас даже окна стоят очень дорого", – добавил Попенко.

Как сообщалось, в сети интернет украинцам советуют "лайфхак", с помощью которого в условиях отсутствия централизованного отопления вроде бы можно обогревать квартиру, положив кирпич на конфорку газовой плиты. При этом этот способ не принесет абсолютно никакого результата, таким образом, невозможно обогреть даже однокомнатную квартиру, отметил Попенко.

Как рассказал ранее председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин, таким образом тратится много газа, а отеплить дом не получится – газ нужно использовать только в хорошо проветриваемом помещении. Это не даст теплу сохраниться, несмотря на все уловки.

Как ранее писал OBOZREVATEL, каждый дом имеет отдельный срок, сколько он может продержаться без электроснабжения и отопления. Например, хрущевки при -5 °C в среднем держатся не более 24 часов.

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