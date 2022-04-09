Кабмин юридически закрепил решение о прекращении торговых отношений с Россией

Кабинет министров Украины юридически закрепил решение о прекращении торговых отношений с Россией. Как сообщила вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, это решение будет ежегодно блокировать поступления в РФ средств как минимум на $6 млрд.

"Было принято очень важное решение. Это юридическое закрепление фактического прекращения торговых отношений с Российской Федерацией, которое произошло 24 февраля", – заявила Свириденко. Об этом сообщает "Интерфакс" 9 апреля.

Стоит отметить, что в целом торговая и логистическая блокада России усиливается. Крупнейший в мире игрок на рынке страхования морских перевозок – Лондонский морской рынок страховщиков (London Marine Insurance Market) – объявил "военной зоной" все морские воды РФ, включая Балтику и Дальний Восток. Теперь суда, которые заходят в эти воды, должны будут доплачивать до $1,5 млн страховщикам.

Видео дня

Как сообщает агентство Reuters, такое решение London Marine Insurance Market принял 4 апреля. Оно явно усложняет торговлю с Россией, которая при этом зависит от портов в части экспорта нефти и зерна.

Европейские зернотрейдеры уже признают, что стало трудно найти владельцев судов, готовых зайти в российские порты. И нет никакой гарантии, что они смогут застраховаться от военных рисков. "Это добавит проблем, но не приведет к полной остановке", – сказал трейдер.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что правительство Новой Зеландии с 25 апреля вводит пошлину в размере 35% на импортные товары из РФ. Фактически это сделает неконкурентоспособным весь российский бизнес в этой стране.

Также Новая Зеландия распространяет существующие экспортные запреты на промышленную продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями России. "Фото и сообщения о зверствах, совершенных против мирных жителей в Буче и других регионах Украины, отвратительны и заслуживают осуждения, и Новая Зеландия продолжает реагировать на бессмысленные акты агрессии Путина", – заявила министр иностранных дел Нанайя Махута.