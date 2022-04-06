России закрыли торговлю с большой частью мира: все морские воды РФ объявлены "военной зоной"

Торговая и логистическая блокада России усиливается. Крупнейший в мире игрок на рынке страхования морских перевозок – Лондонский морской рынок страховщиков (London Marine Insurance Market) – объявил "военной зоной" все морские воды РФ, включая Балтику и Дальний Восток. Теперь суда, которые заходят в эти воды, должны будут доплачивать до $1,5 млн страховщикам.

Как сообщает агентство Reuters, такое решение London Marine Insurance Market принял 4 апреля. Оно явно усложняет торговлю с Россией, которая при этом зависит от портов в части экспорта нефти и зерна.

Европейские зернотрейдеры уже признают, что стало трудно найти владельцев судов, готовых зайти в российские порты. И нет никакой гарантии, что они смогут застраховаться от военных рисков. "Это добавит проблем, но не приведет к полной остановке", – сказал трейдер.

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Так как Лондонский морской рынок страховщиков определяет правила для всего мира с 17-го века, в ближайшем будущем следует ожидать аналогичных решений от других рынков морского страхования, считает бизнесмен и инвестор Петр Чернышев. В первую очередь, речь идет о страховщиках Бермудских островов и Швейцарии.

Он также объяснил, что значит объявление морской территории "военной зоной": "Теперь, когда корабль собирается зайти на такую территорию, владелец судна обязан уведомить своего страховщика и заплатить специальную "военную премию"... Я лично считаю, что ни один корабль, принадлежащий компаниям из богатых стран, туда просто не пойдет – это нерентабельно".

По его данным, "военные премии" страховщикам достигают 5% от стоимости всего судна. Типовое судно стоит $30 млн, то есть в таком случае и страховая премия составил $1,5 млн. Такой платеж может быть рентабельным только для перевозчиков очень дорогих товаров, например, медикаментов или микрочипов, уверен Чернышев.

"Это, скорее всего, не действует на суда из бедных стран. Мне кажется, они страхуются в других местах.

Но эта новость делает практически невозможной торговлю России с очень большой частью мира", – резюмировал бизнесмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия и без того находится на пороге торговой блокады. ЕС планирует запретить вход российский судов в свои порты. Также еще с начала марта международные морские перевозчики один за другим приостанавливают сотрудничество с Россией.

Контейнерные перевозки – основной вид глобальной логистики для доставки любых товаров – официально остановили Maersk, Ocean Network Express (ONE), Hapag Lloyd и MSC. Другие перевозчики просто отменяют заказы. В частности, в Россию уже перестало поступать оборудование для добычи нефти и газа.