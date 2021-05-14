Из-за махинаций энергорынок ежегодно теряет 25 млрд грн, – Буймистер

Законопроект о целостности и прозрачности оптового энергетического рынка (так называемый REMIT) должен предотвратить злоупотребления на рынке, из-за которых энергосистема в год теряет 25 млрд грн.

Об этом во время международного вебинара "Изучение долгосрочной энергетической безопасности Украины на пути к декарбонизации" сообщила Людмила Буймистер, член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития.

"Эти законодательные изменения, по нашим оценкам, позволят экономить до 25 млрд грн в системе. Это приблизительная оценка той денежной "дыры", которая возникает из-за недобросовестной конкуренции, манипуляций, картельных сговоров и торговли воздухом", – заявила Буймистер.

Нардеп надеется, что законопроект про REMIT будет проголосован до конца этой парламентской сессии, то есть до конца июня.

"Надеемся, что законопроект будет проголосован и как можно скорее запустит процесс стабилизации рынка", – сказала Буймистер, напомнив, что принятие данного закона является условием Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

По мнению Буймистер, вторым фактором, который не позволяет установить понятные и прозрачные правила на рынке, являются действия госрегулятора, который создает благоприятные условия для процветания недобросовестной конкуренции и манипуляций.

"Другая важная плоскость проблемы не связана с законом, но связана с неспособностью нашего регулятора и чиновников привести всю документацию в соответствие с законами. Эти "дыры", в которые уходят миллиарды, изначально создаются для возможности существования нечестной конкуренции и других нарушений", – посетовала Буймистер.

Напомним, законопроект № 4503 авторства Людмилы Буймистер о REMIT призван обеспечить высокий уровень конкуренции на рынке электроэнергии в соответствии с требованиями Европейского Союза. Он был поддержан комитетом по вопросам евроинтеграции и экономического развития.

Также проект закона поддержали Секретариат энергосообщества, Европейская бизнес-ассоциация, Международная торговая палата и Министерство энергетики.