Инженер выкинул жесткий диск с биткоинами на $285 млн, а теперь пытается раскопать мусорный полигон
Инженер Джеймс Хауэллс в Великобритании выкинул в мусор еще в 2013-м жесткий диск, на котором находилось 7500 биткоинов. Сейчас это около $286,5 млн. Он предлагает местным властям отдать 25% от стоимости находки, если они разрешат ему в нарушении санитарных норм попасть на полигон и попытаться выкопать диск.
Об этом сообщает издание Forklog со ссылкой на материал местной газеты. Инженер утверждает, что выкинул устройство в мусорный бак, которому был присвоен порядковый номер и соответствующее место на полигоне. "Если я получу доступ к записям полигона, то смогу определить точное местонахождение жесткого диска", – уверен Хауэллс.
Пресс-секретарь городского совета Ньюпорта ответила, что эта не первая подобная просьба. Позиция муниципалитета состоит в том, что раскопки невозможны по юридическим, экономическим и экологическим причинам. Однако в новом запросе Хауэллс сообщил, что получил поддержку от хедж-фонда, который готов оплатить поиски потерянных биткоинов.
К слову, в США программист Стефан Томас забыл пароль от кошелька с биткоинами на сумму около 240 миллионов долларов. Осталось только две из десяти попыток его вспомнить – после этого деньги пропадут навсегда.
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