В США программист забыл пароль от биткоин-кошелька на $240 млн

В США программист Стефан Томас забыл пароль от кошелька с биткоинами на сумму около 240 миллионов долларов.

Осталось только две из десяти попыток его вспомнить – после этого деньги пропадут навсегда. Об этом сообщает The New York Times.

Цифровые деньги Томас получил в 2011 году, когда опубликовал видео "Что такое биткоин?", в котором коротко объяснял концепцию криптовалюты. Один из фанатов монеты решил отблагодарить программиста за популяризацию темы и подарил ему 7 002 биткоина.

Несколько лет назад Томас потерял листок бумаги с паролем, чтобы разблокировать жесткий диск IronKey, который содержит закрытые ключи к цифровому кошельку. Если он не угадает пароль еще дважды – IronKey навсегда зашифрует данные.

По информации компании Chainalysis, пятая часть биткоинов хранится в кошельках, к которым у их владельцев нет доступа. В общей сложности стоимость таких недоступных монет составляет около 140 млрд долларов.

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