В США программист забыл пароль от биткоин-кошелька на $240 млн
В США программист Стефан Томас забыл пароль от кошелька с биткоинами на сумму около 240 миллионов долларов.
Осталось только две из десяти попыток его вспомнить – после этого деньги пропадут навсегда. Об этом сообщает The New York Times.
Цифровые деньги Томас получил в 2011 году, когда опубликовал видео "Что такое биткоин?", в котором коротко объяснял концепцию криптовалюты. Один из фанатов монеты решил отблагодарить программиста за популяризацию темы и подарил ему 7 002 биткоина.
Несколько лет назад Томас потерял листок бумаги с паролем, чтобы разблокировать жесткий диск IronKey, который содержит закрытые ключи к цифровому кошельку. Если он не угадает пароль еще дважды – IronKey навсегда зашифрует данные.
По информации компании Chainalysis, пятая часть биткоинов хранится в кошельках, к которым у их владельцев нет доступа. В общей сложности стоимость таких недоступных монет составляет около 140 млрд долларов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.
В JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Представители банка отметили, что в будущем криптовалюта будет постепенно вытеснять золото в качестве "защитного актива", а уже в ближайший год ее курс может колебаться в пределах 50-100 тысяч долларов.
Курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.