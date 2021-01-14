Інженер викинув жорсткий диск з біткоїнами на $285 млн, а тепер намагається розкопати сміттєвий полігон

Інженер Джеймс Хауеллс в Великобританії викинув у сміття ще в 2013-му жорсткий диск, на якому знаходиться 7500 біткоїнів. Зараз це близько $286,5 млн. Він пропонує місцевій владі віддати 25% від вартості знахідки, якщо вони дозволять йому в порушенні санітарних норм потрапити на полігон і спробувати викопати диск.

Про це повідомляє видання Forklog з посиланням на матеріал місцевої газети. Інженер стверджує, що викинув пристрій в сміттєвий бак, якому було присвоєно порядковий номер і відповідне місце на полігоні. "Якщо я отримаю доступ до записів полігону, то зможу визначити точне місцезнаходження жорсткого диска", – впевнений Хауеллс.

Прессекретар міської ради Ньюпорта відповіла, що це не перше подібне прохання. Позиція муніципалітету полягає в тому, що розкопки неможливі з юридичних, економічних і екологічних причин. Однак в новому запиті Хауеллс повідомив, що отримав підтримку від хедж-фонду, який готовий сплатити пошуки втрачених біткоїнів.

До речі, у США програміст Стефан Томас забув пароль від гаманця з біткоїнами на суму близько 240 мільйонів доларів. Залишилося тільки дві з десяти спроб його згадати – після цього гроші зникнуть назавжди.

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