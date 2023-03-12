Индия согласилась придерживаться потолка цен на российскую нефть – Bloomberg

Индия якобы согласилась не нарушать западные санкции против страны-агрессора России, которая напала на Украину. В частности это касается ценового ограничения в $60 долларов, установленного на закупки нефти из РФ.

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Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщило издание Bloomberg с ссылкой на источники. Как отмечается, правительство страны уже попросило банки и трейдеров придерживаться потолков цен на российскую нефть.

В то же время журналисты уточнили, что официальные лица публично не заявляли о решении поддержать санкции и ограничение цен, введенные в отношении страны-агрессора. По данным источников, Индия провела детальную дискуссию с Соединенными Штатами Америки и другими странами G7 на полях саммита G20, и они, как говорится в материале, "похоже, удовлетворены ее решением".

Как известно, западные страны во главе с США установили потолок цен на экспорт российской нефти в размере $60 за баррель, чтобы сократить доходы Кремля и сохранить некоторое количество нефти на рынке. Ограничение для сырой нефти вступило в силу 5 декабря, а 5 февраля мера распространилась и на нефтепродукты.

Отметим, что 26 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе беседы он призвал Индию поддержать реализацию украинской формулы мира.

А 10 января 2023 года издание Telegraph India со ссылкой на представителей министерства промышленности страны сообщило, что Индия может присоединиться к введенному странами ЕС и G7 потолку цен на российскую нефть, если стоимость российского сырья превысит $60 за баррель.

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