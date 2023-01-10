Индия может вставить нож в спину Кремлю: Telegraph назвал условие введения потолка цен на нефть

Индия может присоединиться к введенному странами ЕС и G7 потолку цен на российскую нефть. На такой шаг Дели пойдет, если стоимость российского сырья превысит $60 за баррель (сейчас – $53-56).

Видео дня

Об этом сообщило издание Telegraph India со ссылкой на представителей министерства промышленности Индии. Еще один возможный вариант присоединения Индии к инициативе – введение западными странами вторичных санкций за несоблюдение ценового потолка.

"Индия внимательно следит за возможными дополнительными санкциями Европейского Союза в отношении российской нефти... Источники сообщили, что ограничение не повлияло на импорт российской нефти, поскольку текущая цена составляет $53-56 за баррель", – сообщило издание.

Собеседники издания указали, что пока потолок цен не повлиял на импорт топлива. Россия остается для Индии крупнейшим поставщиком нефти, каждый четвертый баррель сырой нефти поступил от российских производителей.

Кремль в 2022 году сумел сохранить свои нефтяные доходы на фоне санкций во многом именно благодаря активным закупкам со стороны Индии и Китая при высоких рыночных ценах. Поэтому возможный отказ Индии покупать российскую нефть по рыночным расценкам может существенно ударить по доходам РФ.

Потолок цен на нефть согласован на уровне $60 за баррель. Ограничение для сырой нефти вступило в силу 5 декабря, а 5 февраля мера распространится и на нефтепродукты.

В ответ на введение лимита власти России заявили, что не будут поставлять нефть в те страны, которые будут придерживаться потолка цен. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская нефть торгуется вдвое дешевле, чем мировой эталон Brent. В частности, 6 января в порту Приморск она продавалась по 37,8 доллара за баррель – тогда как марка Brent стоила более 78 долларов за баррель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!