Индия поддержала позицию Украины и неформально влияла на Россию в вопросе по ЗАЭС и зерновому соглашению, – эксперт

Индия поддержала позицию Украины в переговорах по Запорожской АЭС и по зерновому соглашению летом 2022 года. Об этом нигде не афишировалось, но индийские власти неформально влияли на Россию в этих вопросах, склоняя ее к уступкам.

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Об этом в эфире программы Must Know с Алексеем Мустафиным на канале OBOZREVATEL TV рассказала сотрудница Национального института стратегических исследований Елена Бордиловская. Она объяснила, что Индия стремится вырасти из регионального лидера в глобального (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В последнее время в нейтралитете Индии произошли достаточно положительные для нас сдвиги. Во-первых, с начала войны Индия несколько раз отправляла гуманитарную помощь Украине, поэтому сразу очевидно – кто жертва, а кто агрессор. Ведь кому отправляют гуманитарную помощь? Во-вторых, после первого удачного контрнаступления украинских войск позиция Индии постепенно начала меняться и дальше мы услышали те заявления на саммите ШОС в Самарканде, сказанные в лицо Путину во время телеэфира, – что сейчас не время для войны. Потом те же заявления повторил министр иностранных дел Индии Джайшанкар Субраманьям под время сессии Генеральной ассамблеи ООН. Далее мы знаем, что в конце прошлого года премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от ежегодной встречи с Путиным", – перечислила Елена Бордиловская позитивные для Украины сигналы.

Она также рассказала о ряде официальных встреч и телефонных разговоров высших представителей украинской и индийской власти.

По мнению госпожи Бордиловской, в Индии прекрасно понимают все, что происходит в Украине. Также она убеждена, что российско-украинская война для Индии неудобна, поэтому в начале своего председательства в G20, в декабре 2022 года, премьер министр Индии Нарендра Моди поставил эту войну на первое место среди вызовов, стоящих перед организацией.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 26 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе беседы он призвал Индию поддержать реализацию украинской формулы мира.

А 10 января 2023 года издание Telegraph India со ссылкой на представителей министерства промышленности страны сообщило, что Индия может присоединиться к введенному странами ЕС и G7 потолку цен на российскую нефть, если стоимость российского сырья превысит $60 за баррель.

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