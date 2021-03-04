Импорт электроэнергии приведет к потере Украиной энергонезависимости, – Колесников

Импорт электрической энергии несет скрытую угрозу не только для энергетического комплекса, но и для всей экономики страны.

Об это в эфире телеканала "Украина24" сообщил бывший вице-премьер-министр, предприниматель Борис Колесников.

"Есть большая скрытая угроза и такое было в мире много раз. Нам продают дешевую электроэнергию, чтобы мы закрывали свои шахты, закрывали свои ТЕСы. И вот когда мы это сделаем, то нам поднимут цены выше мировых, и мы окажемся в безвыходной ситуации", - отметил Колесников.

Он подчеркнул, что помимо прямого ущерба, импорт приведет к потере рабочих мест, снижению доходов граждан, ослаблению курса национальной валюты.

"Поэтому мы должны действовать только в своих национальных интересах. А партнеры — это только по телевизору красиво", - добавил Колесников.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых два месяца, расходы на импорт достигли 900 млн грн.

Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.