Хакеры Anonymous взломали еще один российский банк, клиентами которого были олигархи

Хакеры Anonymous сообщили, что им удалось взломать базу данных еще одного банка страны-агрессора России. Они пригрозили слить в сеть 800 Гб конфиденциальной информации.

Об этом стало известно из сообщения Anonymous в социальной сети Twitter. Его опубликовали в понедельник, 18 апреля.

Речь идет о Петербургском социальном коммерческом банке – ПСКБ. Клиентами этого финансового учреждения являются российские олигархи.

"Anonymous сломали еще один российский банк. Планируем выпустить 800 ГБ конфиденциальных данных! Команда хакеров, подписывающая ценные бумаги Anonymous, сломала российский банк АО Банк ПСКБ, которым пользуются олигархи", – сообщили в соцсети.

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Накануне стало известно, что Anonymous сломали одну из компаний "Газпрома". Хакеры выложили в сеть 768 тысяч писем сотрудников Gazprom Linde Engineering, входящих в структуру российского газового гиганта. Компания специализируется на проектировании объектов для нефтеперерабатывающих заводов.

Кроме того, они получили доступ к 700 Гб данным правительства РФ. Также Anonymous взяли под контроль систему видеонаблюдения Кремля и показали первые кадры изнутри.

Как сообщал OBOZREVATEL, Anonymous обнародовали 28 гигабайт документов Центрального банка России. Так, в сети появились контакты, программы, корреспондентские счета и прочее.