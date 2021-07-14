Госкомпании несут убытки из-за злоупотребления трейдеров-спекулянтов на энергорынке – Минэнерго

Подготовка к отопительному сезону под угрозой из-за действий трейдеров спекулянтов на рынке электрической энергии.

Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко в своей колонке для издания "Экономическая правда".

"Мы уже не первый раз наблюдаем поведение трейдеров, которые обваливают цену, по выбранной ими торговой стратегии. Государственная генерация несет убытки, а это ставит под угрозу безопасность и непрерывность поставок электроэнергии. Более того, госпредприятия теряют возможность не только вкладывать средства в развитие, но и проводить текущие ремонты, готовиться к стабильной работе в отопительный сезон ", - сообщил замминистра.

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Власенко отметил, что НКРЭКУ не приняло нужных мер для пресечения злоупотреблений на рынке электроэнергии со стороны трейдеров спекулянтов.

"Хотя НКРЭКУ уже ввела определенные ограничения, которые дают возможность немного стабилизировать ситуацию, однако это не фундаментальные изменения, в которых нуждается рынок. Текущие перекосы и колебания отнюдь не позволят нам быть полноценным участником европейского рынка", - отметил Власенко.

Замглавы Минэнерго добавил, что сейчас производители электроэнергии являются зависимыми от недобросовестных участников, которые не выполняют условия договоров на покупку электроэнергии или разрывают договора с поставщиками без обоснованных причин.

Согласно Министерство энергетики принимает меры для пресечения злоупотреблений недобросовестных спекулянтов и посредников на рынке электроэнергии.

Напомним, из-за махинаций трейдеров, которых участники рынка связывают с руководством НКРЭКУ, оптовые цены на электроэнергию в начале июля упали до уровня в 2-3 раза ниже себестоимости АЭС.

В конце мая Минэнерго официально просило НКРЭКУ прекратить махинации, однако комиссия отказалась это делать, обвинив руководство государственного "Энергоатома" в неэффективности и непрофессионализме.