Глобус Банк стал 'Лучшим банком-партнером' и 'Лидером ипотечного рынка'

Глобус Банк получил сразу две награды от престижной строительной премии "IBuild 2021", которую ежегодно вручает Конфедерация Строителей Украины. Звание "Лучший Банк-партнер" он получает уже 5-й год подряд, а "Лидер ипотечного рынка" в этом году вручали впервые.

Завоевание этих наград свидетельствует о признании вклада Глобус Банка в развитие строительной отрасли нашей страны. На сегодняшний день он является лидером ипотечного кредитования, сотрудничает с десятками строительных компаний в крупнейших городах, выдал сотни ипотечных кредитов украинцам, которые стремятся реализовать мечту о собственном доме.

За 11 месяцев 2021 года было предоставлено почти полтысячи ипотечных кредитов на сумму 443,3 млн грн, что в денежном выражении в полтора раза превышает показатели прошлого года. Кроме того, Банк является участником программы "Доступная ипотека 7%". В рамках ее реализации за 10 месяцев работы программы Глобус Банк предоставил 159 кредитов.