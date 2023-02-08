ГБР задержало экс-начальника таможенного поста ''Черноморск-порт'', требовавшего взятку за экспорт зерна, – Арахамия

В Украине погорел на взятке бывший руководитель таможенного поста "Черноморск-порт". В среду, 8 февраля, он был задержан сотрудниками Государственного бюро расследований.

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Об этом сообщил Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа" на своем канале в Telegram. По словам народного депутата, задержание подозреваемого произошло вечером.

Он, как отметил парламентарий, потребовал взятку за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов. Неправомерную выгоду фигурант получил.

Арахамия подчеркнул, что экс-начальник таможенного поста устроил коррупционную схему, в то время как глава государства, Офис президента, украинские дипломаты и министры прилагают максимальные усилия, чтобы построить "зерновой коридор", бизнес борется за каждый доллар выручки, а ВСУ его охраняют.

"Ему по барабану, что кто-то в мире ждет это зерно, что не так давно уволили все руководство таможни, что обыски и подозрения не сходят с новостей. У человека нет ни страха, ни моральных принципов", – говорится в сообщении нардепа.

Ранее глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, что на таможне процветают коррупционные схемы, в частности с нелегальным вывозом украинского зерна по "зеленым коридорам" в Черном море. Из-за этого, по предварительным данным государственный бюджет лишился как минимум 5,6 млрд грн. Этой суммы хватило бы на то, чтобы закрыть дефицит казны за целый месяц.

1 февраля стало известно, что часть руководящего состава Государственной таможенной службы отправили в отставку. А относительно заместителя главы Гостаможслужбы Руслана Черкасского начато дисциплинарное производство, он отстранен от исполнения обязанностей.

Перед этим Арахамия анонсировал изменения в руководстве ведомства. Он заявлял, что увольнения назревало давно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководство Житомирской таможни уличили в причастности к крупной коррупционной схеме. Она связанна с незаконным ввозом машин скорой помощи в Украину.

А закарпатские таможенники помогли незаконно ввезти в Украину электроники на 100 млн грн. Это привело к непоступлению в госбюджет более 14 млн грн.

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