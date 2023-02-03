Таможня покрывает "черный" экспорт зерна из Украины: Гетманцев о схемах

На украинской таможне процветают коррупционные схемы, в частности с нелегальным вывозом украинского зерна по "зеленым коридорам" в Черном море. Из-за этого, по самым скромным оценкам, госбюджет лишился 5,6 млрд грн. Этой суммы хватило бы на то, чтобы закрыть дефицит казны за целый месяц.

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Об этом рассказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в интервью NV. По его словам, из-за коррупции таможня даже не выполнила план по поступлениям бюджет в 2022 году, предоставив менее 60% от установленной суммы.

В качестве примера Гетманцев привел схему с нелегальным экспортом зерновых, которую расследует временная следственная комиссия в Раде. Зерно по этой схеме вывозится без уплаты налогов и возврата валютной выручки.

При этом "черный экспорт" происходит непосредственно по зерновому коридору, организация которого очень тяжело далась Украины. Схема покрывается непосредственно чиновниками таможни.

"Государство, армия вообще ничего из этого не имеют. Но есть определенные должностные лица, которые способствуют этой схеме... То, что мы знаем по уголовному делу..., речь идет о сумме 5,6 млрд грн, которые недополучил бюджет. Мне кажется, что это очень скромные подсчеты", – отметил нардеп.

Он добавил, что профильный комитет ВР с лета-2022 добивался кадровой перезагрузки руководства Таможенной службы. "Речь идет не только о трех фамилиях руководителей (которые уже были уволены. – Ред.). Речь идет о руководителях таможен, руководителях, даже постах... Системная коррупция и явилась причиной этих увольнений", – подчеркнул Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в схемах по нелегальному экспорту зерна замешаны не только таможенники. В частности, в Одесской области разоблачили преступную группу, в состав которой входили сотрудники железных дорог.

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