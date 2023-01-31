Руководство Житомирской таможни попалось на коррупции: СБУ раскрыла схему. Фото

Руководство Житомирской таможни уличили в причастности к крупной коррупционной схемы, связанную с незаконным ввозом автомобилей скорой помощи в Украину. Причиненные госбюджету убытки оцениваются в сумму более 20 млн гривен.

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Схему организовали руководители одного из таможенных постов области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

В результате объявлено о подозрении начальнику таможенного поста руководителю отдела таможенного оформления. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 362 УК Украины – злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Более того, суд уже избрал таможенникам меру пресечения в видео ночного домашнего ареста. А 20 автомобилей скорой помощи, к которым применили коррупционную схему, изъяты в пользу ВСУ вместе со всем медицинским оборудованием.

Как работала схема

Осенью 2020 года представители компании-импортера из Киева переправили в Украину 26 "скорых" и оформили их хранение в режиме "таможенный склад". То есть автомобили могли оставаться на территории таможенных центров в течение года, без уплаты в это время налогов и сборов.

По правилам, по истечении года такие авто нужно обязательно растаможить, совершив все необходимые налоговые платежи. Тем не менее таможенники предложили компании оформить фиктивный реэкспорт "скорых", чтобы продлить срок бесплатного пребывания этих авто в Украине.

Для этого таможенники провели по документам повторный заезд автомобилей на территории Украины. Хотя на самом деле все машины оставались на логистическом складе самой таможни в Житомирской области.

В это время представители фирмы из Киева искали покупателей на "скорые" и продавали автомобили после растаможки по "минимальной" ставке. "Для этого в таможенные декларации вносили искусственно заниженную стоимость зарубежных авто, а таможенники "не замечали" несоответствие с реальной суммой", – сообщили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предприятие из Киевской области "забыло" задекларировать 2,2 млн батареек из Китая. Вместо этого пытались оформить всего 525 тыс. штук.

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