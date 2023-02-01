Весь руководящий состав таможни уволен, Кабмин принял решение – СМИ

В Украине отправлен в отставку весь руководящий состав Государственной таможенной службы. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

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Об этом сообщил Forbes. "По информации источников, Кабмин уволил и.о. председателя таможни и двух заместителей председателя", – говорится в сообщении. Отметим, что исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины является Вячеслав Демченко.

Ранее это анонсировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Причиной он заявил войну, а также вызванные ею изменения в стране.

"Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках. ... Увольнение всего руководящего состава Таможни", – написал он в Telegram.

При этом Арахамия намекнул, что увольнение всего руководящего состава Государственной таможенной службы назревало давно. "Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться", – объяснил Арахамия.

Кто будет руководить таможней

Информацию Арахамии подтвердил и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. При этом он подчерунул: до назначения же нового руководства обязанности ее председателя будет выполнять заместитель нынешнего руководителя службы Сергей Звягинцев.

"Увольняют главный состав таможни. И.о. будет пока один из заместителей: Сергей Звягинцев", – написал он.

Такую же информацию обнародовал и нардерп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. При этом он уточнил: увольнения стоит ожидать уже 1 февраля.

"Сегодня будет увольнение всего руководящего состава таможни. И. о. главы таможни будет заместитель нынешнего главы Сергей Звягинцев", – сообщил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководство Житомирской таможни уличили в причастности к крупной коррупционной схеме, связанной с незаконным ввозом автомобилей скорой помощи в Украину. Причиненные госбюджету убытки оцениваются в сумму более 20 млн грн.

А Закарпатские таможенники помогли незаконно ввезти в Украину электроники на 100 млн грн. Это привело к непоступлению в госбюджет более 14 млн грн – из-за умышленного уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и пошлины в особо крупных размерах.

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