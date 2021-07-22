Формула 'Роттердам+' для угля идентична 'Амстердам+' или 'Дюссельдорф+' для газа, – экс-министр ЖКХ

Формула "Роттердам+" для определения цены на уголь была идентичной формуле ценообразования на газ, которая в разное время носила названия "Дюссельдорф+" или "Амстердам+".

Об этом заявил первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (2007-2010) Алексей Кучеренко в эфире канала "НАШ".

"Где логика: газ продавать по формульной цене, привязав к амстердамской бирже, а на уголь говорить нет – это неправильно. Украинский газ нам доставляют из Дюссельдорфа или Амстердама и мы якобы платим за доставку, а почему же с углем должна быть другая история", – заявил нардеп.

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Кучеренко отметил, несмотря на его скептическое отношение к формуле "Роттердам+", все государственные органы – правоохранительные и контролирующие, а также международные эксперты подтвердили законность формулы "Роттердам+" и ее обоснованность.

"Государство говорит, что претензии не имеет к этой формуле. С политической точки зрения мы здесь можем спорить относительно этой формулы, но я вижу решение суда, я вижу прокурорские обращения относительно закрытия этих дел, я вижу аудиты международных компаний", – добавил Кучеренко.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.