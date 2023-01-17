Звонила старикам и представлялась врачом: мошенница "заработала" 200 тыс. грн на доверчивых пенсионерах

Мошенница-киевлянка обманула доверчивых пенсионеров из Черниговской области на 200 тыс. грн. Аферистка использовала классическую схему обмана "Ваш родственник попал в ДТП", представляясь врачом.

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Женщину уже задержали, сообщает полиция Черниговской области. "Женщина работала по схеме "Ваш родственник попал в ДТП" и выманивала деньги у пенсионеров якобы для спасения пострадавших родственников", – говорится в сообщении.

Правоохранители занялись поиском мошенницы после того, как к ним обратились сразу несколько человек. Они заявляли, что неизвестная женщина обманула их на крупные суммы денег.

Во всех случаях украинцам пожилого возраста звонила якобы врач, которая сообщала "плохие новости". Мошенница уверяла пенсионеров, что их родственники якобы попали в больницу в тяжелом состоянии, и что нужны деньги на лечение.

После телефонного разговора аферистка лично приезжала к обманутым пенсионерам и забирала деньги. Таким образом, злоумышленница завладела денежными средствами на общую сумму около 200 тысяч гривен.

Полицейским удалось установить личность женщины, ею оказалась 33-летняя жительница столицы. По ее месту жительства сразу провели обыск, в ходе которого обнаружили деньги в разных валютах и несколько десятков чеков из платежных терминалов.

Теперь злоумышленнице грозит до трех лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 1,4 раза участились случаи мошенничества и при этом появились и новые схемы обмана. Мошенники обещают выплаты, собирают деньги якобы на благотворительность и притворяются продавцами.

При этом активизировались аферисты, которые притворяются работниками ГУР (Главное управление разведки) Украины. Они просят деньги якобы не помощь военным, хотя ГУР таким не занимается.

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