В Украине в разы увеличилось количество мошеннических схем: придумавших

В Украине в 1,4 раза взлетело количество случаев мошенничества. За время полномасштабной войны також появились и новые схемы обмана. Мошенники обещают выплаты, собирают деньги якобы на благотворительность и притворяются продавцами. О том, как обманывают украинцев, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Мошенники "занимаются благотворительностью"

Мошенники – социальные психологи от криминального мира. Они тонко чувствуют настроения в обществе, рассказала на брифинге пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева. По ее оценкам число мошеннических случаев взлетело на 40%. При этом Рева оперирует только официальными данными: количеством заявлений в полицию о случаях мошенничества.

"Значительно увеличилось количеств мошенничеств. На 40% увеличилось число мошенничеств. Они очень тонко ощущают настроения общества, они очень хитро реализуют свои схемы", – говорит Рева.

С началом полномасштабной войны украинцы активно занялись волонтерством: собирают деньги на помощь армии, пострадавшим в результате войны, на лечение бойцов. Свои сборы открыли и мошенники. Для этого находят в соцсетях данные настоящих бойцов, больных детей, обращения военных, а после дублируют объявления, указывая данные своих карт.

Пострадавшие украинцы создали группу в Facebook, в которой собирают мошеннические объявления: таких сотни. Злоумышленники используют любой повод: якобы собирают деньги на приют для животных в Херсоне, "помогают" спасти умирающего ребенка, собирают деньги на реабилитацию для бойцов.

На один номер карты при этом могут сразу собирать средства якобы и на приют, и на бойца, и на ребенка. Объявления размещают с разных аккаунтов в разные группы в соцсетях. Предварительно уже заполненные и давно открытые аккаунты скупают по дешевке (OBOZREVATEL подробно писал об этом здесь).

Перед тем, как пожертвовать кому-либо средства, убедитесь, что деньги будут использованы по назначению. На страницах приютов, родственников тех, кто нуждается в помощи, есть реквизиты для сбора средств. При этом, если у вас есть возможность помочь ВСУ, можно использовать как открытый счет НБУ, крупные и хорошо известные благотворительные фонды, так и помочь кому-либо из своего окружения: тем, кто собирает помощь на технику или обмундирования для своих родственников, коллег и их сослуживцев.

"Продают" генераторы, носки и сдают квартиры

Мошенничество с арендой квартир – один из главных трендов прошедшего года, рассказывает замдиректора "ЕМА" Алеся Данильченко. Огромное количество украинцев переехало в западные области. Некоторые пытались заранее найти жилье и даже отправляли задаток. Но когда приезжали, оказывалось, что их обманули.

"Бывали случаи, когда люди приезжали на место и обнаруживали, что квартиры вообще не было. Иногда указывали адрес кладбища", – рассказывает Данильченко. Мошенники не только "сдают квартиры", но и продают дешевые генераторы, теплые носки, детские вещи. Все, что пользуется спросом.

Традиционно используют несколько схем. Все сводится к тому, чтобы без личной встречи получить хотя бы часть от стоимости товара.

В то время как в крупных торговых сетях генераторы стали дефицитом, на сайтах с объявлениями разместили сотни предложений. При чем продавали генераторы по цене, которая на несколько тысяч гривен меньше рыночной. По телефону продавцы называли характеристики оборудования, обещали отправить его с помощью "Новой почты". Однако при этом называли условие – небольшая предоплата якобы на "счет ФОП".

"Выплачивают" соцпомощь

Если раньше украинцам "раздавали" помощь из-за коронавируса, то теперь якобы предоставляют деньги от ООН, благотворительных организаций, правительства,. Чтобы заручиться доверием, заявляют, что деньги раздают "через ПриватБанк", "по распоряжению Зеленского", "через Дію". На самом же деле злоумышленники сами придумывают цитаты, создают фейковые сайты и даже приложения.

К примеру, как рассказывают в Дії, они регулярно замечают "чат-ботов", которые собирают информацию об украинцах от их имени. С работой одного из таких мошеннических ботов ознакомился и OBOZREVATEL. Они предлагали перейти на сайт, который похож на правительственный, однако на самом деле единственная цель созданного ресурса – украсть банковские данные.

В Минцифры сообщили OBOZREVATEL, что никакого чат-бота у Дії нет (работает только служба поддержки). Там также отметили, что информация о всей возможной помощи, которую украинцы могут получить от украинского государства, а также от разных организаций, можно увидеть на сайте єДопомога.

В ведомстве также пообещали создать жалобу в Telegram и чат-бот заблокировать. Сколько украинцев успели передать свои банковские данные и лишиться средств со счета, неизвестно. Правоохранителям бороться с такими мошенниками сложно: они переводят средства на криптокошельки, заметают следы, используют чужие номера телефонов и даже банковские карты.

Поэтому следует быть осторожными и не предоставлять данные своих карт различным подозрительным сайтам или аккаунтам.