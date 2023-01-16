Мошенники воруют деньги от имени ГУР Украины: как работает новая "благотворительная" схема

В Украине активизировались мошенники, они звонят по телефону гражданам и просят перечислить средства якобы на благотворительность. Аферисты притворяются работниками ГУР (Главное управление разведки) Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. В ГУР советуют украинцам доверять только официальной информации.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины не проводит сбор средств на посторонних ресурсах и неверифицированных страницах в соцсетях. К сожалению, в последнее время увеличилось количество случаев мошенничества. Злоумышленники, прикрываясь именем Главного управления разведки МО Украины и начальником генерал-майором Кириллом Будановым лично, спекулируют украинцев и проводят благотворительное собрание с целью собственной наживы", – говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что работают только с благотворительными фондами и волонтерскими организациями, имеющими должную репутацию и историю деятельности. В ведомстве попросили украинцев не перечислять деньги неизвестным людям и доверять официальным сообщениям.

Какие еще схемы пользуются популярностью во время войны в Украине?

В условиях постоянных отключений электроэнергии в стране одной из популярных в настоящее время является схема с "продажей" генераторов.

Аферисты посылают сообщения в мессенджерах с предложениями приобрести генераторы в промышленных масштабах. В основном предлагают покупать крупным предприятиям, у которых есть на это средства. Об этом рассказала OBOZREVATEL Олеся Данильченко, заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежных систем ЕМА.

"Там вообще на миллионы уже идут счета", – отмечает эксперт. Однако есть и другой способ в арсенале злоумышленников. Например, человек сам ищет генератор, находит на сайтах по привлекательной цене (мошенники часто устанавливают заниженную цену) и переводит предоплату.

Также очень популярна схема с всевозможными "видами помощи", говорит Данильченко. Людям часто отправляют сообщения, рекламу в Facebook, Instagram, Telegram, в Viber, после чего они отвечают на них и сами выходят на мошенников.

"И там идут ссылки не только на условные инсайды, где государственная помощь и там фотография президента и прочее. А теперь они уже их делают более адресными под банки и пытаются получить не только данные от карт, но и логины, пароли для интернет-банкинга", – отмечает специалист.

Остаются актуальными схемы с покупкой/продажей на OLX. Там жульничают не только с подпиской, но и, в частности, побуждают жертву перейти с официальной платформы на общение в других мессенджерах.

"И туда уже присылают фишинговые ссылки, чтобы человек оставлял данные своей платежной карты. Но эта схема тоже получила развитие: теперь после того, как операция проходит вроде бы неудачно по фишинговой ссылке, злоумышленники говорят человеку: "Сейчас мы вам направим ссылку, которая позволит авторизироваться для клиентов банка и исправить сложившуюся ситуацию", – объясняет Данильченко.

Если вы стали жертвой мошенников и хотите рассказать об этом, пишите нам на почту [email protected] .

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинцам, с чьих банковских карт загадочно исчезли деньги, могут вполне законно не возвращать утраченные средства. Банки имеют на это право, если при проведении сомнительной транзакции использовалась проверка 3D-Secure, то есть вводился проверочный код.

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