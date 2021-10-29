Зимнее время: что будет с поездами и как не запутаться в билетах

Начиная с 31 октября поезда в Украине будут курсировать по зимнему времени. Поэтому время их отправления и прибытия уже указывается в билетах с учетом этого перехода.

В пресс-службе "Укрзалізниці" напоминают: переход на зимнее время состоится 31 октября 2021 года в 4 часа по киевскому времени. Стрелки часов будут переведены на один час назад.

"В билетах на поезда формирования "Укрзалізниці" указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, запланировавшим поездки на этот день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей, следует быть внимательными и своевременно привести в соответствие время своих часов", – говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается: все изменения заранее были согласованы с администрациями железных дорог соседних стран. Сделано это было в интересах международных путешественников.

Перевод часов на зимнее время в 2021 году в Украине состоится в 04:00 в последнее воскресенье октября – в ночь с 30 на 31 октября. Стрелки нужно будет перевести на один час назад.

Эта процедура осуществляется дважды в год в соответствии с постановлением Кабинета министров № 509 oт 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени нa территории Украины". При этом впервые в нашей стране перевели часы еще во времена СССР (в апреле 1981 года), в целях экономии электроэнергии.

В последние годы многие государства отказались от такой практики, поскольку перевод стрелок, по данным ученых, нарушает биологические ритмы человека и повышает риск сердечно-сосудистых и иммунных заболеваний. Попытки отменить сезонный перевод часов предпринимались и в Украине.

К примеру, 3 марта 2021 года депутаты Верховной Рады поддержали законопроект об отмене сезонного перевода часов и установлении постоянного "зимнего" времени. Его инициатор, вице-спикер Рады Руслан Стефанчук ссылался на исследования ученых о вреде манипуляций со временем.

Однако в итоге парламенту не удалось отменить переход на летнее время – 19 марта депутаты провалили голосование законопроекта во втором чтении. Документ был направлен на доработку в комитет.

Пассажир поезда "Интерсити" Киев – Одесса обнаружил в своем вагоне тараканов. Соответствующее фото были опубликованы в Facebook-паблике "Транспорт Днепра".

"Интерсити" Киев – Одесса кишит тараканами. "Укрзалізниця" как всегда радует чистыми поездами со своими домашними питомцами", – подписал он фотографии, на которых четко видно, как тараканы ползают по окну поезда. Сам перевозчик никак не отреагировал на сообщение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Укрзалізниця" развернула пункты экспресс-тестирования на COVID-19 на 10 вокзалах. Услуга стоит 350 грн. Кроме того, еще на 10 вокзалах можно бесплатно вакцинироваться.