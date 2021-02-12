Зеленский заработал в три раза меньше, чем руководитель его аппарата: названы зарплаты

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Личные финансы
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Президент Украины Владимир Зеленский

Размер зарплаты президента Украины Владимира Зеленского в январе 2021-го составил 22,5 тысяч грн. Самую большую заработную плату из состава ОП получил руководитель аппарата Алексей Днепров – 74,3 тысяч грн.

Об этом свидетельствуют данные портала spending.gov.ua. В общей сумме работникам офиса президента в прошлом месяце перечислили более 14 миллионов грн.

Зарплата Зеленского

Вторым по размеру полученной зарплаты идет заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, которому перечислили 59,8 тысяч грн. На третьем месте расположился Андрей Ермак – 37 тысячи грн.

Юлия Свириденко получила в январе 35,2 тысяч грн, Юлия Соколовская – 33,5 тысячи грн, а Андрей Смирнов – 30,6 тысяч грн. Наименьшую зарплату выплатили Олегу Татарову, размер ее составил 21,9 тысяч грн.

Отметим, что должностной оклад президента Украины составляет 28 тысяч грн. При этом министр, премьер и вице-премьер-министры имеют зарплату в размере около 55 тыс. грн.

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