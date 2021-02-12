Зеленский заработал в три раза меньше, чем руководитель его аппарата: названы зарплаты

Размер зарплаты президента Украины Владимира Зеленского в январе 2021-го составил 22,5 тысяч грн. Самую большую заработную плату из состава ОП получил руководитель аппарата Алексей Днепров – 74,3 тысяч грн.

Об этом свидетельствуют данные портала spending.gov.ua. В общей сумме работникам офиса президента в прошлом месяце перечислили более 14 миллионов грн.

Вторым по размеру полученной зарплаты идет заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, которому перечислили 59,8 тысяч грн. На третьем месте расположился Андрей Ермак – 37 тысячи грн.

Юлия Свириденко получила в январе 35,2 тысяч грн, Юлия Соколовская – 33,5 тысячи грн, а Андрей Смирнов – 30,6 тысяч грн. Наименьшую зарплату выплатили Олегу Татарову, размер ее составил 21,9 тысяч грн.

Отметим, что должностной оклад президента Украины составляет 28 тысяч грн. При этом министр, премьер и вице-премьер-министры имеют зарплату в размере около 55 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL: