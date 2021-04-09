Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Януковича и Ко
Президент Украины Владимир Зеленский 9 апреля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против экс-главы страны Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и ряда бывших топ-чиновников.
Глава страны подписал соответствующий указ №151/2021. Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Отметим, что речь идет об ограничениях, которые в СНБО решили ввести на заседании 19 марта.
Бессрочные санкции введено против Януковича, Азарова, а также:
народного депутата Украины 5-7 созывов Вадима Колесниченко;
экс-главы парламента Автономной республики Крым Владимира Константинова;
самопровозглашенного "главы" Крыма Сергея Аксенова;
депутатов Госдумы РФ Константина Затулина и Натальи Поклонской;
олигарха Сергея Курченко;
экс-командира полка милиции особого назначения "Беркут" Сергея Кусюка;
экс-министров обороны Украины Павла Лебедева и Дмитрия Саламатина;
главы "ЛНР", Леонида Пасечника;
экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки;
экс-главы Национального банка Игоря Соркина;
экс-министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника и др.
Также сроком на три года вводятся санкции в виде блокирования активов против трех юридических лиц: "Endless Moonlight Limited" и "Trading Field Limited", зарегистрированных в Китае, а также ООО "ИСС-Софт", зарегистрированной в Москве (РФ).
Контроль за выполнением решения Совета нацбезопасности и обороны возложено на секретаря ведомства Алексея Данилова.
Указ Зеленского вступил в силу со дня его опубликования – 9 апреля.
Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины рекомендовала СНБО ввести экономические санкции против бывшего президента Януковича и ряда других высокопоставленных чиновников из его окружения.
Как писал OBOZREVATEL:
ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против топ-контрабандистов и вернул стратегический нефтепровод в собственность государства.
Позже Зеленский активировал решение СНБО, которым были введены санкции против "десятки крупнейших контрабандистов", а также 79 компаний.
Сразу после заседания СНБО более 100 работников Гостаможслужбы отстранили от работы, поскольку они могут быть причастны к коррупции.