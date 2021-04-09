Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти Януковича і Ко
Президент України Володимир Зеленський 9 квітня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти ексглави країни Віктора Януковича, експрем'єра Миколи Азарова та низки колишніх топчиновників.
Глава країни підписав відповідний указ №151/2021. Про це повідомляється на сайті Офісу президента. Зазначимо, що йдеться про обмеження, які в РНБО вирішили ввести на засіданні 19 березня.
Безстрокові санкції введено проти Януковича, Азарова, а також:
народного депутата України 5-7 скликань Вадима Колесніченка;
ексглави парламенту Автономної республіки Крим Володимира Константінова;
самопроголошеного "глави" Криму Сергія Аксьонова;
депутатів Держдуми РФ Костянтина Затуліна та Наталії Поклонської;
олігарха Сергія Курченка;
екскомандира полку міліції особливого призначення "Беркут" Сергія Кусюка;
ексміністрів оборони України Павла Лебедєва та Дмитра Саламатіна;
глави "ЛНР", Леоніда Пасічника;
ексгенпрокурора України Віктора Пшонки;
ексглави Національного банку Ігоря Соркіна;
ексміністра освіти і науки України Дмитра Табачника та ін.
Також терміном на три роки вводяться санкції у вигляді блокування активів проти трьох юридичних осіб: "Endless Moonlight Limited" та "Trading Field Limited", зареєстрованих у Китаї, а також ТОВ "ІСС-Софт", зареєстрованої в Москві (РФ).
Контроль за виконанням рішення Ради нацбезпеки та оборони покладено на секретаря відомства Олексія Данілова.
Указ Зеленського набрав чинності з дня його опублікування – 9 квітня.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки України рекомендувала РНБО ввести економічні санкції проти колишнього президента Януковича й низки інших високопосадовців з його оточення.
Як писав OBOZREVATEL:
раніше Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти топконтрабандистів і повернула стратегічний нафтопровід у власність держави.
Пізніше Зеленський активував рішення РНБО, яким були введені санкції проти "десятки найбільших контрабандистів", а також 79 компаній.
Відразу після засідання РНБО понад 100 працівників Держмитслужби відсторонили від роботи, оскільки вони можуть бути причетні до корупції.