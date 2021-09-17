Зарплаты учителям, новые стипендии и президентский университет: как вырастут траты на образование в 2022-м

На зарплаты учителям в проекте госбюджета на 2022 год заложили 108 млрд грн, выделив на повышение окладов дополнительные 8,4 млрд грн. Это стало одной из главных причин увеличения общих расходов на образование на 11,7%, до 172 млрд грн, свидетельствует текст проекта бюджета.

О повышении зарплат преподавателям также заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации проекта бюджета. Правда, как именно вырастут оклады учителей, он не уточнил.

Еще одна заметно выросшая статья расходов в сфере образования – стипендии студентам вузов и профессиональных технических учреждений. Их повышение потребовало роста финансирования аж на треть, с 3,9 до 5,14 млрд грн. Выплаты студентам вырастут сразу в 1,5-2,5 раза:

Видео дня

в вузах будут платить по 2000 грн в месяц, отличникам – 2550 грн.

в профтехучилищах – 1250 грн.

Кроме того, серьезно увеличится фонд, из которого выплачивают призовые стипендии победителям международных олимпиад и лучшим участникам ВНО. В 2021 году на эти цели закладывали 200 млн грн, а в 2022-м – уже 500 млн грн.

Разумеется, не все выделенные на образование деньги потратят на стипендии учеников и зарплаты преподавателей. Например, в смете учли 100 млн грн на создание президентского университета. Его появление ранее анонсировал Владимир Зеленский. Интересно, что заработать этот университет должен не в 2022 году, а уже в 2023-м.

К слову, платить преподавателям президентского университетасобираются по 4000 долларов.Но, по словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, для начала необходимо написать концепцию учреждения.

Также OBOZREVATEL сообщал, что: