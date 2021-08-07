В МОН анонсировали повышение зарплат учителям: сколько будут получать 

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в Украине к концу 2021 года зарплаты учителей вырастут на 9%. Также он добавил, что заработная плата педагогов уже почти в 2,4 раза выше, чем уровень минимальной зарплаты в стране.

Об этом Шкарлет рассказал в интервью изданию "Слово и дело". "У нас на сегодня только средняя зарплата педагогов уже почти в 2,4 раза больше, чем уровень минимальной зарплаты. Средняя зарплата в образовании может сравниться со средней зарплатой в экономике", – сказал глава министерства.

Кроме того, он добавил, что в концепцию роста зарплат заложена возможность самого учителя заработать себе дополнительно 20% к окладу. Это возможно за счет процедуры сертификации в начальной школе.

Видео дня

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата в Украине в июне выросла на 6% и достигла 14 313 грн ($530). Данный показатель является наивысшим за всю историю. При этом сам по себе рост зарплат еще не свидетельствует об улучшении благосостояния украинцев. В этом случае нужно обращать внимание и на цены.

Отметим, ранее стремительный рост зарплат наблюдался до 2013 года, однако потом, в кризисные времена, пошел резкий спад. Судя по показателям инфляции в нашей стране, средняя заработная плата растет быстрее, чем цены.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания "Укрзалізниця" за июль выплатила работникам повышенные зарплаты. Так, часовые тарифные ставки и должностные оклады увеличили на 10% для тех железнодорожников, которые получают меньше 30 тыс. грн.