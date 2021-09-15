Дорогой доллар, пересчет зарплат и по 12 тыс. с каждого на госдолг: главные цифры бюджета Украины-2022

Украинцы в 2022-м заплатят за обслуживание и погашение государственного долга по 12,6 тыс. грн. Столько своими налогами отдаст каждый, включая новорожденных. В то же время минимальную зарплату повысят всего на 200 грн – до 6700 грн (в декабре 2021-го минималка составит 6500 грн).

Проект государственной сметы 15 сентября утвердил Кабинет министров. После этого документ направляется в Верховную Раду.

"Два года подряд подаем бюджет вовремя в определенный законом срок. До этого сроков не придерживались...Чем позже начинаешь планировать бюджет, тем лучше и качественнее это можно сделать (используя последние данные)", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

О главных цифрах проекта бюджета на 2022 год, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Показатели впервые основаны на трехлетней бюджетной декларации. По словам Шмыгаля, это позволяет лучше планировать экономическое развитие.

Ключевые цифры озвучил министр финансов Сергей Марченко:

20 тысяч грн – такой будет минимальная зарплата украинского врача (у медсестры – 13,5 тысячи);

жилье приобретут всем ветеранам АТО , которые имеют на это право (выделят 5,5 млрд грн);

2 тысячи гривен – минимальная стипендия для украинского студента вуза. Что интересно, это больше, чем минимальная пенсия;

1250 грн – такой будет стипендия в украинском профтехучилище (а сейчас 480 грн);

28,6-28,7 грн/$ – столько будет стоить доллар в 2022-м (во всяком случае, так считают в Кабмине). Это на две гривни больше, чем сейчас;

15 258 грн – такой будет средняя зарплата в Украине. А к концу следующего года средняя зарплата будет уже на уровне 17 500 грн.

6700 грн – такой будет минимальная зарплата в 2022-м. По сравнению с 2021-м ее повысят всего на 200 грн;

560 млрд грн – столько потратят на погашение и обслуживание государственного долга. Это 43,3% доходной части. То есть из 10 заработанных гривен 4 приходится отдавать кредиторам.

Из позитивного: значительное повышение зарплат медикам. Однако остальных украинцев такое новшество мало чем коснется. Минималку предлагают Еще несколько цифр для справки:

ВВП – 5368 млрд грн;

Дефицит – 188 млрд (3,5%);

Доходы – 1219 млрд;

Расходы – 1407 млрд;

Кредиты – 529 млрд.

"По доходам интересный момент: за счет налогов на физлиц хотят собрать в 2022 году больше на 23 млрд. А вот по налогу на предприятия всего на 18 млрд больше, с ренты вообще на 3,4 млрд", – рассказал член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская налоговая в 2020-м нарастила поступления в бюджет на 115 млрд грн. План перевыполнили по большинству показателей. К примеру, только через суды удалось вернуть в бюджет на 328% больше, чем в 2019-м.