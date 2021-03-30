Замглавы КСУ Головатый задекларировал православный храм

Заместитель главы Конституционного суда Украины (КСУ) Сергей Головатый с 22 июля 2010 является собственником храма Украинской православной церкви Киевского патриархата, расположенного в поселке Ольшана Черкасской области.

Информация об этом появилась в декларации судьи 2020 года на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Она была подана в понедельник, 29 марта.

Площадь храма, которым владеет Головатый, составляет 201,3 квадратных метра. За какую сумму здание было приобретено судьей, в документе не указано.

Кроме храма, Головатый задекларировал жилой дом площадью 464 квадратных метра и четыре земельных участка в селе Оленевка Фастовского района Киевской области, еще один участок в Ольшане, две квартиры в Киеве площадью 142 и 96 квадратных метров и 50% собственности на жилой дом в Смеле Черкасской области .

Головатый также владеет корпоративными правами на Библиотеку правовой литературы. За 2020 год судья КСУ получил 3 млн 74 тысячи гривен зарплаты.

В декларации Головатый указал, что у него есть 25 тысяч гривен, 15 тысяч евро и 10 тысяч долларов наличными. На банковских счетах у него есть 700 тысяч гривен, девять тысяч евро и 735 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 2020 год вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников получил 10 млн 463 тыс. гривен зарплаты (в среднем 871, 9 тыс. в месяц). Такие данные он внес в ежегодную декларацию.