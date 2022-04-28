За время войны на работу в Польше устроились 100 тысяч украинцев

Около 100 тысяч украинцев устроились на работу в Польше после того, как Россия развязала войну. И их количество будет расти – для этого Польша уже готовит специальные решения. Кроме того, в стране действует закон упрощающий украинцам доступ к рынку труда.

Об этом сообщила министр семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг, передает PAP. Она подчеркнула, что украинские беженцы могут обратиться в государственные службы занятости страны по поводу:

программ обучения;

стажировки;

трудоустройства.

"Мы очень счастливы, потому что это свидетельствует о том, что эти люди хотят работать, они хотят оставаться с нами подольше", – сказала она.

При этом Малонг обратила внимание на то, что с одной стороны, в Польше один из самых низких уровней безработицы в ЕС. А с другой – ей нужны рабочие руки.

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"Общаясь с организациями работодателей, общественными организациями и профсоюзами мы готовим новые пакеты решений, которые комплексно позволят украинским гражданам получить более широкий доступ к труду", – отметила министр.

Реальное количество оставшихся в Польше украинцев достигает около 1 миллиона человек. Столько людей получили идентификационные номера PESEL, которые дают доступ к услугам:

здравоохранения;

образования;

а также позволяют платить налоги.

В то же время, Польша уже испытывает критическую нехватку украинских работников-мужчин, которые не смогут приехать на заработки из-за войны. В результате работодатели пытаются адаптировать свои вакансии для женщин.

"Мы убеждаем наших клиентов в том, что война в Украине повлекла за собой неотвратимые изменения в структуре миграции. Что украинские мужчины в ближайшее время в Польшу не вернутся, и нужно, где это возможно, подстраивать производственные процессы под работу для женщин", – рассказали в центре агентства по международному трудоустройству Gremi Personal.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине же,по состоянию на конец апреля-2022, среди тех, кто имел работу до войны, продолжают работать 59% – в марте же таких было 46%. Возросло и количество работающих в привычном режиме – с 23% до 32%. В то же время, 39% тех, кто имел работу до войны, до сих пор не нашли новую.