Стало известно, когда в Конгрессе США будут голосовать за ленд-лиз для Украины

Голосование в Палате представителей Конгресса США за законопроект о ленд-лизе для Украины состоится в четверг, 28 апреля. Накануне документ рассмотрел регламентный комитет Палаты.

Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш на своей странице в Twitter. По его словам, предварительное голосование состоится до 22:00 по киевскому времени.

27 апреля комитет согласовал законопроект и вынес документ на рассмотрение нижней палаты американского Конгресса. В случае утверждения законопроекта, США смогут поставлять в Украину не только оружие, боеприпасы и технику, но и медикаменты, продукты и другие необходимые вещи.

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Америка задействовала такую программу только один раз, поставляя вооружение союзникам из антигитлеровской коалиции. О том, почему решение может стать историческим и как поможет украинскому государству в войне против агрессора России, читайте в материале OBOZREVATEL.

Отметим, что ленд-лиз – общее название системы предоставления одними странами-союзницами по антигитлеровской коалиции другим странам-союзницам военной техники, оружия, боеприпасов, снаряжения, сырья, продовольствия и услуг.

Проект закона, который должны принять, должен наделить президента США расширенными полномочиями быстрее заключать соглашения ленд-лиза непосредственно с Украиной и ускорять поставки военного оборудования. Также он гарантирует, что бюрократические преграды не помешают администрации Байдена действовать быстро, чтобы предоставить Киеву инструменты, необходимые для защиты от РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, США пообещали выделить $713 млн Украине и еще 15 странам, где военное вторжение РФ вызвало опасения дальнейшей агрессии со стороны Кремля. Также Вашингтон постепенно вернет американских дипломатов в Украину и назначит нового посла.