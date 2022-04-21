Польше критически не хватает украинских мужчин: попытаются адаптировать работу для беженок

Из Польши в Украину вернулись 756 тыс. украинцев. Несмотря на большое количество беженцев, в стране критически не хватает украинских мужчин, которые не смогут приехать на заработки из-за войны. В результате работодатели пытаются адаптировать свои вакансии для женщин.

Об этом сообщает аналитический центр агентства по международному трудоустройству Gremi Personal. Почти 80% вакансий для иностранцев на польском рынке труда рассчитаны на мужчин, что на 15-20% больше, чем было даже до войны.

“Мы ожидаем, что “высокий сезон" на польском рынке труда (в пищевом производстве, торговли и логистике, туризме и HoReCa), который обычно начинается в конце апреля и в начале мая, увеличит количество вакансий для украинских женщин. Мы убеждаем наших клиентов в том, что война в Украине повлекла за собой неотвратимые изменения в структуре миграции, что украинские мужчины в ближайшее время в Польшу не вернутся, и нужно, где это возможно, подстраивать производственные процессы под работу для женщин", –

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комментирует директор департамента рекрутации агентства Gremi Personal Анна Джоболда.

В то же время, аналитики центра отмечают рост количества обращений по трудоустройству в Польше от рекрутинговых агентств Казахстана на 25% за последние 2 месяца – из-за войны войны в Украине казахстанцы все чаще ищут работу в Украине Польше, а не в России.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Польше официально зарегистрировались в информационной системе PESEL 700 тыс. беженцев из Украины. Из них около 400 тыс. – те, кто ищут работу.